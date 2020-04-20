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20.04.2020 - 12:14 | | AA

Brezilyalılar 2019'da futbol dünyasının gözdesi oldu

Brezilya, geçen yıl yurt dışında en fazla futbolcusu mücadele eden ülke olarak dikkati çekti.

Brezilyalılar 2019'da futbol dünyasının gözdesi oldu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı rapora göre, 2019 yılında 186 ülke, en az bir futbolcusuyla yurt dışında temsil edildi.

Brezilya, geçen yıl bin 600 futbolcuyla yurt dışında en fazla oyuncusu forma giyen ülke oldu. Bu futbolcuların yüzde 74,6'sı ülkelerin en üst düzey liglerinde görev aldı.

Listede Fransa, bin 27 futbolcuyla ikinci, Arjantin de 972 oyuncuyla üçüncü sıraya yerleşti.

Yurt dışında 25 oyuncusu top koşturan Türkiye ise futbolcu ihraç eden 186 ülke arasında 86. basamakta yer aldı. Geçen yıl söz konusu Türk futbolcuların yüzde 64'ü, yurt dışındaki en üst düzey liglerde görev yaptı.

Listede ilk 10'da bulunan ülkeler ve yurt dışında mücadele eden futbolcu sayıları şöyle:

1. Brezilya - bin 600

2. Fransa - bin 27

3. Arjantin - 972

4. İngiltere - 565

5. İspanya - 559

6. Sırbistan - 521

7. Almanya - 480

8. Kolombiya - 467

9. Hırvatistan - 446

10. Nijerya - 399

Brezilyalılar 2019da futbol dünyasının gözdesi oldu

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