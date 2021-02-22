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22.02.2021 - 11:23 | | AA

Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 112-108 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets, sezonun 20. galibiyetini Staples Center'da konuğu olduğu Los Angeles Clippers'ı 4 sayı farkla mağlup ederek aldı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Nets'te Kevin Durant sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, James Harden 37 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, DeAndre Jordan 13 sayı, 11 ribaunt ve 4 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden 22 galibiyetli Clippers'ta Paul George 34 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kawhi Leonard 29 sayı ve 13 ribaunt, Ivica Zubac 13 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

- Cavaliers'ta kötü gidişat sürüyor

Oklahoma City Thunder, Rocket Mortgage FieldHouse'ta konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 117-101 mağlup ederek sezonun 12. galibiyetine ulaştı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Al Horford 16 sayı ve 8 ribaunt, Hamidou Diallo 15, Theo Maledon 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mağlubiyet serisini 10 maça çıkaran Cavaliers'ta Collin Sexton 27 sayı, Jarrett Allen 11'de 11 isabetle 26 sayı, 17 ribaunt ve 3 blok, Darius Garland 21 sayı ve 8 asist, maça ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre alan milli oyuncu Cedi Osman ise 6'şar sayı ve ribaunt, 4 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

- Raptors, lider Sixers'ı yendi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Toronto Raptors, konuk ettiği lider Philadelphia 76ers'ı 110-103 yendi.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 16. galibiyetini elde eden Raptors'ta Fred VanVleet 23 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Pascal Siakam 23 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Chris Boucher 17 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 11. kez kaybeden 20 galibiyetli Sixers'ta Ben Simmons 28 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Joel Embiid 25 sayı ve 17 ribaunt, Tobias Harris 13 sayı ve 7 asistle oynarken, 2 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise sayı üretemedi.

- Sonuçlar

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 120-115

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 101-117

Orlando Magic-Detroit Pistons: 105-96

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 110-103

New York Knicks-Minnesota Timberwolves: 103-99

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 123-115

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 108-112

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 128-115

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Brooklyn Nets galibiyet serisini 6 maça çıkardı

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