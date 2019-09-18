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18.09.2019 - 22:15 | | AA

Brooklyn Nets'in yeni sahibi Tsai

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in yeni sahibi, iş insanı Joseph Tsai oldu.

Brooklyn Nets'in yeni sahibi Tsai
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NBA'in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan ve Kanadalı iş insanı Joseph Tsai'nin, Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets'in yeni sahibi olmasına onay verildiği belirtildi.

Kulübün yüzde 49'luk hissesini 1 milyar dolar karşılığında geçen yıl satın alan 55 yaşındaki Tsai, kalan yüzde 51'lik hisse için Rus iş insanı Mikhail Prokhorov'a 1,35 milyar dolar ödeme yaptı.

Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba'nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai'nin toplamda ödediği 2,35 milyar dolar, ABD spor tarihinde bir kulüp için verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

 

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