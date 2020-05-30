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30.05.2020 - 17:56 |

Brown Ideye'den transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın ilgilendiği Aris kulübünün yıldızı Brown Ideye transferiyle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Brown Ideye'den transfer açıklaması! Galatasaray...
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Galatasaray'ın transferi için resmi teklifte bulunduğu Brown Ideye, söz konusu girişime karşı net ifadeler kullandı.

31 yaşındaki futbolcu, Aris kulübünün resmi yayın organına konu ile ilgili verdiği yanıtta, "Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne ben, ne de menajerim, başka bir takımın teklifini kabul ettik. Şu anda yüzde yüz Aris'e odaklandım ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bunun için herşeyi yapacağız ve play offlar bittiğinde son kararımı vereceğim. Önce Aris ile konuşacağım." dedi.

Brila.net adlı internet sitesinin iddiasına göre ise, Ideye Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi çünkü ismi açıklanmayan başka bir takımla el sıkıştı.

Brown Ideye, bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 9 gol 1 asistle oynadı.

Brown Ideyeden transfer açıklaması Galatasaray...

Brown Ideyeden transfer açıklaması Galatasaray...

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