Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Bruno Fernandes, Premier Lig'de ayın futbolcusu oldu
10.07.2020 - 16:56 | | İSTANBUL (AA) -

Bruno Fernandes, Premier Lig'de ayın futbolcusu oldu

Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig'de ayın futbolcusu seçildi.

Bruno Fernandes, Premier Lig'de ayın futbolcusu oldu
ABONE OL

 

 

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun Conor Coady, Danny Ings, Raul Jimenez, Anthony Martial ve Allan Saint-Maximin'i geride bırakarak haziran ayının futbolcusu ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Bruno Fernandes, Premier Ligde ayın futbolcusu oldu

Fernandes, Kasım ve Aralık 2006'da üst üste ayın futbolcusu seçilen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde Medipol Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden biri olan Manchester United'a ara transfer döneminde gelen Fernandes, tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 8 gol attı.

 

Mbappe yeni sezona hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep Futbol Kulübü’ne dijital destek
    Gaziantep Futbol Kulübü’ne dijital destek
  2. ULEB Avrupa Kupası'nda grup kuraları çekildi
    ULEB Avrupa Kupası'nda grup kuraları çekildi
  3. Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan ve Burak Yılmaz açıklaması
    Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan ve Burak Yılmaz açıklaması
  4. Toprak Razgatlıoğlu, pandemi sonrası ilk kez piste çıktı
    Toprak Razgatlıoğlu, pandemi sonrası ilk kez piste çıktı
  5. Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı
    Liverpool'da takım kaptanı Henderson sezonu kapadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Mehmet Okur bombası

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'den Mehmet Okur bombası  

Kenan Koçak: Süper Lig'den görüştüğümüz futbolcular var

Kenan Koçak: Süper Lig'den görüştüğümüz futbolcular var

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber