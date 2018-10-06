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06.10.2018 - 15:51 |

BŞB Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

BŞB Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
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Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda oyuna dahil olan Taylan'ıhn 54. dakikada kaydettiği golle ev sahibi takım karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda iki takımda yakaladığı pozisyonlardan faydalanamayınca Erzurumspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Erzurumspor ligdeki ilk galibiyetine imza atarken, Alanyaspor'un 4 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Bu sonuçla Erzurumspor puanını 5'e yükseltirken, Alanyaspor 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Bobo'nun pasıyla sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
25. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in çalım atarak girdiği ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
34. dakikada ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Auremir'in direk kaleye çektiği şutta top auta gitti.
45+4. dakikada mavi-beyazlı ekip gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Sunu'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Kone, müsait pozisyonda topa iyi vuramadı, kaleci Haydar Yılmaz topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
48. dakikada sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı, Merih Demiral'ı geçtikten sonra yakın direğe çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol çaprazdaki Özer Hurmacı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 58. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in sert şutunda kaleci Sehic güçlüklü topu çıkardı.

84. dakikada Merih Demiral'ın savunmadaki hatası nedeniyle ceza sahası içinde topla buluşan Thy'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Leo, Lokman Gör, Acka, Scuk, Kone (Dk. 76 Thy), Taylan Antalyalı (Dk 68 İbrahim Akdağ), Emrah Başsan (Dk. 82 Tshabalala), Özer Hurmacı, Sunu
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan (Dk. 20 Haydar Yılmaz), Baiano, Merih Demiral, Barış Başdaş, Nsakala, Villafanez, Ceyhun Gülselam, Maniatis, Efecan Karaca (Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç), Fernandes, Bobo (Dk. 56 Campos)
Gol: Dk. 54 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Lokman Gör, Dk. 74 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Ceyhun Gülselam, 90+ 5 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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