BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport Tav Antalyaspor: 1-2
Süper Lig'in 23. haftasında 10 kişi kalan Antalyaspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 23. haftasında günün ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırladı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmanın henüz 8. dakikada Antalyaspor Fredy'le 1-0 öne geçti. Malatya ekibi 29. dakikada Umut Bulut'la skoru eşitledi. Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Lukas Podolski takımına galibiyeti kazandıran golü kaydetti.
Mücadelenin 31. dakikasında 2. sarıdan kırmızı kart gören Sinan Gümüş Antalyaspor'u 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 25'e yükseltirken, Malatya ekibi 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Bifouma'nın pasında Walter'in ceza yayının solundan yaptığı vuruşta kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Jahovic'in şık pasında topla buluşan Sinan Gümüş, sağdan son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fredy'nin altıpasın içinden uygun durumda yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Bifouma, pasını Gökhan Töre'ye verdi. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.
15. dakikada Fredy'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan auta çıktı.
29. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahasına gönderdiği topa, Umut Bulut gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1
67. dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Donald'ın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
89. dakikada Fraport TAV Antalyaspor yeniden öne geçti. Ceza yayının sağından Charles'in ortasında arka direkte Podolski'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2
90 6. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına doğru gönderilen topu, Umut Bulut kafayla indirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağa Kjartansson sert vurdu. Kaleci Boffin, topu kornere çeldi.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Dk. 59 Donald), Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter (Dk. 72 Fofana), Bifouma (Dk. 75 Kjartansson), Umut Bulut
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, N'Dinga (Dk. 67 Chico), Amilton (Dk. 81 Charles), Fredy (Dk. 87 Podolski), Sinan Gümüş, Jahovic
Goller: Dk. 8 Fredy, Dk. 89 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 29 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mina, Dk. 90 3 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
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