BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği ilk 11'ler belli oldu

BtcTurk Yeni Malatyaspor, iki takım için de son derece kritik olan maçta Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Murat Yıldırım, Acquah, Donald, Fofana, Karim Hafez, Nbayishimiye, Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil Birahim, Berat, Fabricio, Ayite, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Flavio, Stancu

İKİ TAKIM DA ATEŞ HATTINDA

Ligde 28 puanla 15. sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan var. Sarı-siyahlı ekip, evinde oynayacağı mücadeleden galip gelip "ateş hattı"ndan uzaklaşmak istiyor.

Son on dört maçta sadece bir kez galip gelebilen Malatya temsilcisi ligin son haftalarında alacağı galibiyetlerle bu kötü seriye de son vermek istiyor.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor. Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.