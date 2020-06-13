BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başladı
İLK 11'LER
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson
Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
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