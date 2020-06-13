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13.06.2020 - 20:24 |

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başladı

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Bifouma, Kjartansson

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce oynadığı 4 maçta 10 puan elde eden Kasımpaşa, bu performansını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı ekip, 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

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