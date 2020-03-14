Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi
14.03.2020 - 10:46 | | AA

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un takım otobüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Skorer TV Özel | Tanju Çolak (2)
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamer Tuna: Erteleme talebimiz olmadı

Tamer Tuna: Erteleme talebimiz olmadı

Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

Zirvede kritik maç: Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Zirvede kritik maç: Trabzonspor-Medipol Başakşehir

Tanju Çolak: Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme şansı yok

Tanju Çolak: Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenme şansı yok

Sıradaki Haber