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23.11.2019 - 11:09 |

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 11 haftada, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 18 puan toplayarak, ligde üst sıralara tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Ligin son 2 haftasında dış sahada oynadığı Kasımpaşa ve Göztepe müsabakalarında birer puan alan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında 3 puan alarak, taraftarını mutlu etmenin hesabını yapıyor.

Sergen Yalçın cezalı

Teknik direktör Sergen Yalçın ise cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Yalçın'ın yerine takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olması bekleniyor.

Kart cezalısı olan forvet oyuncusu Eren Tozlu ile Zimbabve Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen savunma oyuncusu Teenage Hadebe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

 

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