Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Bu All-Star unutulmaz!
21.02.2017 - 02:30 |

Bu All-Star unutulmaz!

Doğu ile Batı karmasının kozlarını paylaştığı gecede rekorlar alt üst oldu: 192-182

Bu All-Star unutulmaz!
ABONE OL

NBA 66. All-Star maçında ilk çeyrek, devre ve maç sonunda atılan sayılarla rekor kırıldı. Kevin Durant triple-double ile bu başarıya ulaşan 4. isim oldu. Ayrıca karşılaşma en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan müsabaka olarak tarihe geçti.

NBA’de basketbolseverlerin merakla beklediği 66. all-star maçında Batı Karması, Doğu Karması’nı 192-182 yendi. All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde, Smoothie King Center’da oynanan karşılaşmada, yıldızlar birçok rekora imza attı.

Ev sahibi Batı Karması maça Anthony Davis (New Orleans), Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State), Kawhi Leonard (San Antonio) ve James Harden (Houston) ilk 5’iyle çıktı. Doğu Karması ise LeBron James, Kyrie Irving (Cleveland), Jimmy Butler (Chicago), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) ve DeMar DeRozan (Toronto) ilk 5’iyle sahadaki yerini aldı.

İlk çeyreği Doğu Karması 53-48 önde tamamlasa da, ikinci çeyrekte Batı Karması maça ağırlığını koydu ve ilk yarıyı 97-92’lik skorla önde bitirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, smaçlardan çok 3 sayı mücadelesine döndü. Dördüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Batı Karması, maçtan 192-182’lik skorla galip ayrılırken, Doğu Karması’na karşı NBA All-Star maçlarında 29. galibiyetini elde etti.

İki takımın savunmadan uzak oyunu birçok rekorun kırılmasını sağladı. Takımların ilk çeyrekte bulduğu 101, ilk yarıda attığı 189 ve maç genelinde kaydettiği 374 sayı sayesinde, bir all-star maçının tek çeyreğinde, bir yarısında ve toplamında en çok sayı üretildi. Ayrıca Golden State Warriors’ın yıldızlarından Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla all-star tarihinde triple-double yapan 4. oyuncu oldu. Doğu ve Batı Karması 280 atışta yüzde 57,9’luk başarıyla 162 isabet kaydederken, 66’ncı all-star müsabakası, bir all-star maçında en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan maç olarak tarihe geçti.

Gecenin yıldızı Anthony Davis

New Orleans Pelicans’ın pivotu Anthony Davis, takımının sahasında çıktığı maçta 52 sayı kaydederek bir all-star maçında en çok sayı atan oyuncu olurken, MVP ödülünün de sahibi oldu. Eski rekor, 1962’de 12’ncisi düzenlenen all-star maçında 42 sayı kaydeden NBA efsanesi Wilt Chamberlain’e aitti. Üçüncü çeyrekte 32 sayıya ulaştığında takım arkadaşlarına 50 sayıya çıkmak istediğini belirten Davis, rekorunu ve MVP ödülünü New Orleans halkına ve Pelicans takımına hediye etti.

Önce maç, sonra all-star

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, NBA All-star çılgınlığına katıldı. Önceki gün İngiltere’nin yerel saatiyle 18.15’de FA Kupası maçında boy gösteren Pogba, daha sonra Manchester’a döndü. Yine İngiltere saatiyle 03.00 itibariyle All-star izlemeye başlayan Pogba, James Harden formasıyla dikkat çekti. Ardından da 07.15’de antrenman tesislerine gelen Fransız orta saha, saat farkı nedeniyle zorlandı. Dünyaca ünlü yıldız, sadece 3 saatlik bir uykuyla takımının dünkü idmanına çıktı.

Ünlüler akın etti

Rekorların birbiri ardına kırılıdğı All-Star maçında ünlüler geçidi yaşandı. Şarkıcı Beyonce, dev mücadeleyi eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile birlikte izledi. İkiz bebeklere hamile olan Beyonce seyircilerin de büyük ilgisini çekti. Yıldız basketbolcuların şovunun yanında salonu dolduran seyirciler için hazırlanan gösterilerde ise John Legend ve Nikki Yanofsky de sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Bu All-Star unutulmaz

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
      Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
      Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
      Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
      İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
      Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Fenerbahçe salonda çalıştı

    Sıradaki Haber