Bu All-Star unutulmaz!

NBA 66. All-Star maçında ilk çeyrek, devre ve maç sonunda atılan sayılarla rekor kırıldı. Kevin Durant triple-double ile bu başarıya ulaşan 4. isim oldu. Ayrıca karşılaşma en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan müsabaka olarak tarihe geçti.

NBA’de basketbolseverlerin merakla beklediği 66. all-star maçında Batı Karması, Doğu Karması’nı 192-182 yendi. All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde, Smoothie King Center’da oynanan karşılaşmada, yıldızlar birçok rekora imza attı.

Ev sahibi Batı Karması maça Anthony Davis (New Orleans), Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State), Kawhi Leonard (San Antonio) ve James Harden (Houston) ilk 5’iyle çıktı. Doğu Karması ise LeBron James, Kyrie Irving (Cleveland), Jimmy Butler (Chicago), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) ve DeMar DeRozan (Toronto) ilk 5’iyle sahadaki yerini aldı.

İlk çeyreği Doğu Karması 53-48 önde tamamlasa da, ikinci çeyrekte Batı Karması maça ağırlığını koydu ve ilk yarıyı 97-92’lik skorla önde bitirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodu, smaçlardan çok 3 sayı mücadelesine döndü. Dördüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Batı Karması, maçtan 192-182’lik skorla galip ayrılırken, Doğu Karması’na karşı NBA All-Star maçlarında 29. galibiyetini elde etti.

İki takımın savunmadan uzak oyunu birçok rekorun kırılmasını sağladı. Takımların ilk çeyrekte bulduğu 101, ilk yarıda attığı 189 ve maç genelinde kaydettiği 374 sayı sayesinde, bir all-star maçının tek çeyreğinde, bir yarısında ve toplamında en çok sayı üretildi. Ayrıca Golden State Warriors’ın yıldızlarından Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla all-star tarihinde triple-double yapan 4. oyuncu oldu. Doğu ve Batı Karması 280 atışta yüzde 57,9’luk başarıyla 162 isabet kaydederken, 66’ncı all-star müsabakası, bir all-star maçında en çok atış kullanılan ve isabet yakalanan maç olarak tarihe geçti.

Gecenin yıldızı Anthony Davis

New Orleans Pelicans’ın pivotu Anthony Davis, takımının sahasında çıktığı maçta 52 sayı kaydederek bir all-star maçında en çok sayı atan oyuncu olurken, MVP ödülünün de sahibi oldu. Eski rekor, 1962’de 12’ncisi düzenlenen all-star maçında 42 sayı kaydeden NBA efsanesi Wilt Chamberlain’e aitti. Üçüncü çeyrekte 32 sayıya ulaştığında takım arkadaşlarına 50 sayıya çıkmak istediğini belirten Davis, rekorunu ve MVP ödülünü New Orleans halkına ve Pelicans takımına hediye etti.

Önce maç, sonra all-star

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, NBA All-star çılgınlığına katıldı. Önceki gün İngiltere’nin yerel saatiyle 18.15’de FA Kupası maçında boy gösteren Pogba, daha sonra Manchester’a döndü. Yine İngiltere saatiyle 03.00 itibariyle All-star izlemeye başlayan Pogba, James Harden formasıyla dikkat çekti. Ardından da 07.15’de antrenman tesislerine gelen Fransız orta saha, saat farkı nedeniyle zorlandı. Dünyaca ünlü yıldız, sadece 3 saatlik bir uykuyla takımının dünkü idmanına çıktı.

Ünlüler akın etti

Rekorların birbiri ardına kırılıdğı All-Star maçında ünlüler geçidi yaşandı. Şarkıcı Beyonce, dev mücadeleyi eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy ile birlikte izledi. İkiz bebeklere hamile olan Beyonce seyircilerin de büyük ilgisini çekti. Yıldız basketbolcuların şovunun yanında salonu dolduran seyirciler için hazırlanan gösterilerde ise John Legend ve Nikki Yanofsky de sahne performansıyla büyük alkış aldı.