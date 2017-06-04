‘Bu ayıp Trabzon’a yeter’

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah ise “Biz yönetim olarak Trabzon ile dostluğu yükseltemeye çalıştık.

Bütün emekler boşunaymış. Biz Trabzon sayesinde düştük. Bu ayıp onlara yeter” dedi. Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Remzi Kazmaz da “Karadeniz ruhu yok. Rize aynı durumda olsa paşalar gibi oynardı. Şikeci Trabzon. Fenerbahçe’yi ağzından düşürmüyorlar ama, kendileri şike yapıyorlar” ifadelerini kullandı.