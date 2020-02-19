Bu derbi hayatın kendisi

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Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular derbiye odaklandı.

Son 3 haftada gelen puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında zarar gören Fenerbahçe tamamen derbiye odaklandı. Deneyimli kaptan Emre Belözoğlu maçta oynamayacak olsa da takım arkadaşlarını derbiye motive etmek için kolları sıvadı.

Bu maçta sorumluluklarının farkında olan Fenerbahçeli futbolcular, derbi öncesi kendi aralarında düzenleyecekleri yemek organizasyonuyla da takım ruhunu pekiştirip maçın havasına girecek.

Hırs aşılıyor

Teknik Direktör Ersun Yanal da futbolcularını motive etmeye çalışıyor. Yanal, yaptığı konuşmada, “Bu derbi bambaşka bir şeydir, her şeydir. Hayatın kendisidir” diyerek Galatasaray maçı öncesi hırs aşılıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Ligdeki konumumuz ne olursa olsun, bir önceki maçta ne yapmış olursak olalım, bunların hiç biri bu derbi için belirleyici olmaz! Fenerbahçe’nin bu maçı kazanması gerekiyor. Kadıköy’deki yenilmezlik geleneğini galibiyetle sürdürelim. Taraftarımız zaten arkamızda. Biz iyi bir takımız. Bunu Galatasaray’ı yenip göstermeliyiz” diye konuştu.

Özel mesaj

Türk oyuncular derbinin önemini halihazırda çok iyi bilirken, Ersun Yanal, yabancı oyuncuları da şu sözlerle motive ediyor: “Bu derbiyi oynamak ve kazanmak bir futbolcunun CV’sinde önemli yer tutar. Hepiniz bunun bilincinde olun. Yüzyılı aşkın süren bir derbiden bahsediyoruz. Dünyada bile bunun çok örneği yok. Yüzyılı aşkın süren ve iki tarafın da her zaman en yukarıyı hedeflediği bir derbi dünyada sayılıdır. 20 yıl önce bu derbide gol atmış, asist yapmış, iyi performans göstermiş oyuncular hâlâ hatırlanıyor, taraftarlar onları konuşuyor, spor programlarında onların golleri jeneriklerde dönüyor. Tarihi bir mücadelenin parçası olacaksınız. Bunun bilincinde olduğunuzu sahada gösterin.”

Telafi maçı

Sarı-lacivertliler açısından Galatasaray derbisi her anlamda büyük önem taşıyor. Eğer bu derbi kazanılırsa hem zirve yarışı sürecek hem de takım ve camia büyük özgüven kazanacak. Dolayısıyla bu maçın kazanılması olmazsa olmaz olarak gösteriliyor.

Teknik heyet rakibin tüm maçlarını en detaylı şekilde analize devam ediyor.

Galatasaray maçının tüm kulüpteki havayı değiştirmesi umut ediliyor. Çünkü aksi bir sonucun tüm zirve yarışını bitireceği düşünülüyor.

Büyük maç özgüveni

Ersun Yanal ve takımı, bu sezon küme düşme potasında yer alan takımlara puanlar kaybetti. Antalyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Ancak sarı-lacivertliler zirve adayı rakipleriyle oynadığı maçlarda ise istediği sonuçları genel olarak aldı.

Başakşehir’i iki maçta da yenen Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı deplasmanda üstün oynadı ve 0-0’lık sonucu elde etti. Ersun Yanal’ın ekibi Beşiktaş’ı da 3-1 mağlup etti.