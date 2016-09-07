BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Direktörü karşılaşmanın ardından tek tek bir araya geldiği ay-yıldızlı futbolcularına ortaya koydukları performanstan memnun kaldığını ifade etti, “Milli Takım’ın herkese açık olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Mücadeleniz ve iyi niyetiniz çok önemli ancak daha iyisini yapmak zorundayız” dedi.

A Milli Takımımız’ın 2018 Dünya Kupası elemelerinin ilk sınavında önceki akşam Zagreb’de Hırvatistan’la 1-1 berabere kalması geleceğe dair umutlarımızı yeşertti. Kaan Ayhan, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Ahmet Çalık gibi genç oyuncuların zorlu karşılaşmada sergiledikleri başarılı performans, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim başta olmak üzere herkese moral verdi.

Fatih Terim’in maçtan sonra soyunma odasında genç oyuncularla tek tek bir araya geldiği belirlendi. Genç yeteneklere hem teşekkür eden hem de uyarılarda bulunan ay-yıldızlı hocanın çarpıcı ifadeler kullandığı aktarıldı.

Genç oyunculara ortaya koydukları mücadele için teşekkür eden deneyimli çalıştırıcının, “Milli Takım’ın herkese açık olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Mücadeleniz, kazanma iştahınız iyiydi. Zaman zaman hatalar da oldu ama çok önemli değil. Bu formayı hak edenler giyecek” diye konuştuğu belirtildi.

‘Daima ileriye bakın’

Hırvatistan deplasmanında elde edilen bir puanın çok değerli olduğuna vurgu yapan Türkiye Futbol Direktörü, genç oyunculara eksik kaldıkları noktaları da bildirdi. Tecrübeli hocanın, “İyi niyetli, coşkulu ve isteklisiniz ama bu performans bize yetmez. Bugünkü oyununuzun üstüne koymak zorundasınız. Önümüzdeki maçlarda sizlerden hatalarınızı en aza indirmenizi istiyorum. Kulüplerinize döndüğünüz zaman en iyi şekilde çalışmaya devam edin. Bulunduğunuz yeri asla yeterli görmeyin, daima ileriye bakın” ifadelerini kullandığı kaydedildi.