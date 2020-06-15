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15.06.2020 - 07:00 |

Bu gurur Hüseyin Çimşir’in

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmezken 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 27 kez rakip ağları salladı.

Bu gurur Hüseyin Çimşir’in
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ONUR DİNÇER

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, pandemi nedeniyle ara verilen sezona kaldığı yerden devam etti. İzmir deplasmanında Göztepe’yi üç golle mağlup ederek, zirvedeki yerini koruyan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha döndü.

Karşılaşmanın 50 dakikasını 10 kişi oynamasına karşın büyük bir direnç gösteren bir kişi eksik olarak iki gol kaydeden Karadeniz ekibi, her koşulda kazanmaya odaklandığını gözler önüne serdi.
Trabzonspor’un kazanmaya odaklanan yapısı, kendisine bir seriyi de beraberinde getirdi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir döneminde hiç maç kaybetmeyen bordo-mavililer, namağlup bir unvana erişerek ligde son dönemin en formda takımlarından bir tanesi haline geldi.

Teknik adam değişikliğinden olumsuz etkilenmeyen Trabzonspor, yeni hocasıyla daha da iyi bir grafik yakaladı. Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takım bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 24 puanı hanesine yazdırdı. Son 10 haftanın tablosuna göre Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Başakşehir’den 1 puan fazla topladı. Yine Çimşir dönemindeki 10 maçta 27 gol atılması ve bunun neredeyse maç başına 3 gole denk gelmesi de, takımın hücum gücünü net biçimde ortaya koydu.

Bu gurur Hüseyin Çimşir’in

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