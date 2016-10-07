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07.10.2016 - 02:30 |

"Bu maçı unutmamız lazım"

Hakan Çalhanoğlu, Ukrayna karşısında elde edilen beraberlikten memnun olmadıklarını söyledi.

"Bu maçı unutmamız lazım"
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Hakan Çalhanoğlu, Ukrayna karşısında elde edilen beraberlikten memnun olmadıklarını söyledi.

Penaltıdan attığı golle 2-2’lik skoru belirleyen gurbetçi futbolcu, “Maça iyi başlamadık. Ukrayna bizi kendi sahamıza sıkıştırdı. Uzun toplar denemeye başladık. İkinci yarıda iyiydik ama kazanamadık. Maalesef bir puan bizi çok üzüyor. Bu maçı unutmalıyız. Çünkü iki gün sonra çok güçlü bir rakiple oynayacağız” dedi.

8: Maçtan sonra minik bir taraftara formasını hediye eden Hakan Çalhanoğlu, 8. golünü Ukrayna’ya attı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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