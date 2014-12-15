Spor Toto Süper Lig'de, deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Hikmet Karaman, taktik anlamda iyi işler yapmalarına rağmen, defansif anlamda aynı şeyleri yapamadıklarını söyledi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Trabzonspor karşısında ilk 45 dakikada sonucu almamız gerekirdi. İlk yarıyı 3-1, 4-1 gibi alabilirdik. Maç boyunca hep geriden takip ettik. 1-0, 2-1 hep geriye düştük. Takımı psikolojik anlamda geriye düşme demoralize edebilir" dedi.

Ligde geride kalan maçlarda Çaykur Rizespor'un golden sonra farklı oynayan, çabuk çöken bir takım görüntüsü verdiğini vurgulayan Karaman, "Trabzonspor karşısındaki 90 dakikadan sonra bu ligde iddialı olabileceğimizin görüntüsünü verdik. Teknik adam olarak zaman azdı. Dün geldik, bugün maça çıktık. Önümüzdeki süre içerisinde çalışarak ve defans anlamında yaptığımız hataları aza indirerek, izlenen bir takım görüntüsü ortaya koyacağız" diye konuştu.

Trabzonspor'u iyi analiz ettiklerinin altını çizen Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Bu, Mehmet Özdilek'in başarısı"

"Takım olarak 115 kilometrenin üzerinde koştuk. Bu, Mehmet Özdilek'in başarısı. Bize iyi bir takım bıraktı. Biz de oyun anlayışında biraz farklılık yaptık. Taktik anlamda daha düzenliydik ama defans anlamında aynı şeyi söyleyemeyiz. Oyuncuların hataları ve pozitif değerlerini görüp, yukarı taşıyabiliriz. Trabzonspor'dan sonra Karadeniz'in keyifle izlenen takımı olmak için çalışacağız."

Takımın oyun yapısının olumlu olduğunu ve oyundan memnun olduğunu kaydeden Karaman, "Oyuncularımızın girdiği gol pozisyonları çok iyi. Trabzonspor'a 2 gol attık ve 4 tane daha net pozisyonumuz var. Trabzonspor maçı çok önemli. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gördük. Bu maçta bizim en büyük üzüntümüz, Giray'ın dördüncü sarı kartla cezalı duruma düşmesi."