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04.11.2020 - 11:07 |

Bucaspor 1928 tesislerini depremzedelere açtı

30 Ekim Cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen İzmir depreminde onlarca bina hasar görürken, enkaz altından vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bucaspor 1928 tesislerini depremzedelere açtı
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ÖZEL HABER/BERKE MANKIR-MİLLİYET

Tüm ülke tek yürek olup enkaz altından güzel bir haber almayı beklerken, İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 hazırlıklarını tamamlayarak deprem sonrası evlerinden olan depremzedeler için tesislerinin kapılarını açtı.

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Aktaş, Bucaspor 1928 olarak tesislerini bu kış günlerinde evlerinden olan depremzede ailelere açmak için ek binalarındaki hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. 3 katlı, 24 odaya sahip binada depremzedelere hizmet verecek Bucaspor, aileleri bekliyor.

“İzmir’e geçmiş olsun”

Çocuğu olan ailelere öncelik verileceğini belirten Aktaş, “Hayatımızda en büyük acıyı sevdiklerimizi kaybederek yaşarız. Yakınlarını yitiren vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız da inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklardır. Gönüllü olarak koşup İzmir’e gelen ve dört elle yaralarımızı sarmak için çabalayan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte evsiz kalan depremzedelere de Bucaspor olarak yardım edeceğiz. İzmirimize geçmiş olsun” diye konuştu. Ayrıca Aktaş, Buca Belediyesi’nden gıda ve ısınma giderleri için destek beklediklerini söyledi.

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Bucaspor 1928 tesislerini depremzedelere açtı

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