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17.10.2020 - 01:44 | | AA

Bucaspor 1928'de 3 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kiÅŸinin Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

Bucaspor 1928'de 3 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kiÅŸinin Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanÄ± sÄ±ra idari kadrodaki 1 kiÅŸide pozitif vaka tespit edildiÄŸi belirtildi.Â 

Bu kiÅŸilerin ev izolasyonuna alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mÃ¼cadelesinde bugÃ¼n saat 19.00'da Yeni Buca StadÄ±'nda Manisaspor'u konuk edecek.

Bucaspor 1928de 3 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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