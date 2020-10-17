17.10.2020 - 01:44 | | AA
Bucaspor 1928'de 3 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kiÅŸinin Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kiÅŸinin Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanÄ± sÄ±ra idari kadrodaki 1 kiÅŸide pozitif vaka tespit edildiÄŸi belirtildi.Â
Bu kiÅŸilerin ev izolasyonuna alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mÃ¼cadelesinde bugÃ¼n saat 19.00'da Yeni Buca StadÄ±'nda Manisaspor'u konuk edecek.