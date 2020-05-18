Bucaspor'dan Barış Sungur tepkisi: "Parayı, haberlere alet etmeyin"

Samet Adilak / İZMİR - Milliyet

1928 Bucaspor'un 17 yaşındaki genç golcüsü Barış Sungur'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde yayınlanan haberde tarafların yaptığı pazarlığa dair olan ifadelere, Buca ekibinden sert tepki geldi. Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Sporcularımızın ve kulübümüzün isminin, ekonomik rakamlarla haberlere konu edilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tarz işler etik dışı" ifadeleri yer aldı

TFF 3. Lig İzmir temsilcisi 1928 Bucaspor'da yükselen performansıyla birçok Süper Lig ekibinin radarına girmeyi başaran ve son olarak adı Fenerbahçe ile anılan 17 yaşındaki genç golcü Barış Sungur ile ilgili olarak yayınlanan transfer haberlerine, sarı lacivertli yönetimden tepki geldi. 1928 Bucaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün bazı yayın organlarında 1928 Bucaspor forması giyen 17 yaşındaki futbolcumuz Barış Sungur ile ilgili bazı haberler yer almıştır. Bucaspor ismini yaşatmak ve Türkiye'ye ahlaklı futbolcular yetiştirmek isteyen bizler, kulübümüzün ve sporcumuzun isminin, ekonomik rakamlarla haberlere konu edilmesini kesinlikle istemiyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

'Etik değil'

Sarı lacivertlilerin, genç yetenek Barış Sungur için 500 bin euro bonservis bedeli istediğine ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un genç futbolcu için 1 milyon liralık teklif yaptığına dair ifadelerin yer aldığı haberlerde, Ankaragücü'nün 1 milyon 300 bin lira, Medipol Başakşehir'in ise 2 milyon lira teklif ettiği detayları yer almıştı. İzmir temsilcisi bu ifadelerin geçtiği haberlere olan tepkisini, "Oyuncumuzun gelişimi açısından, içinde para konuşulan haberlerin yayınlanmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca transfer görüşmesi yaptığımız kulüplere hem etik hem de iş ahlakı açısından duyulan saygıdan dolayı, tüm transfer görüşmelerimizin "Özellikle" ekonomik detaylarını çok daha gizli tutuyoruz. Bundan dolayı; Bucaspor ile 1928 Bucaspor resmi yayın organları ve 1928 Bucaspor Başkanımız Sayın Cihan Aktaş'ın canlı yayınlarda yaptığı açıklamalar dışında hiçbir bilginin resmi olarak kabul edilmemesini önemle rica ediyoruz" açıklamalarıyla ortaya koydu.