Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha
02.08.2019 - 11:19 | | İZMİR, (DHA)

Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha

Yeni sezonda Cİ Group Buca FK'nın yarışmacı haklarını alıp, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Bucaspor'da, bir genç futbolcu daha Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer oldu.

Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha
ABONE OL

Geçen sezon orta saha Muhammet Arslantaş'ı, hafta başında ise forveti Efecan Barlık'ı Başakşehir'e satan sarı-lacivertlilerde kaleci Berkin Özgür de İstanbul'un yolunu tuttu. Bucaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızda yetişen 2003 doğumlu santraforumuz Efecan Barlık'ın ve 2004 doğumlu kalecimiz Berkin Özgür'ün transferleri için Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir ile anlaşmış bulunmaktayız.

İki evladımıza bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür eder, gelecek yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber