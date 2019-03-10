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10.03.2019 - 10:50 | | AA

Bucks 50. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'i 131-114 yendi.

Bucks 50. galibiyetini aldı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 131-114 kazandı.

Bu sezon 66. maçına çıkan Bucks, 50 galibiyet elde eden ilk takım oldu. Bucks, 1973-74 sezonundan bu yana ilk kez ligin 50 galibiyete ilk ulaşan takımı olmayı başardı.

Ev sahibi ekibi galibiyete, 26 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo ve 25 sayı, 8 ribaunt üreten Brook Lopez taşıdı. Ersan İlyasova da 7 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Hornets'te Kemba Walker 25, Frank Kaminsky 16 ve Miles Bridges 15 sayı kaydetti.

Sonuçlar

New York Knicks-Sacramento Kings: 94-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 112-114

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards: 135-130 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 107-120

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 131-114

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 127-120

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