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05.03.2019 - 10:04 | | İSTANBUL (AA)

Bucks'tan Bledsoe'ya 70 milyon dolarlık kontrat

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks, Eric Bledsoe'nun sözleşmesinin uzatıldığını resmen açıkladı.

Bucks'tan Bledsoe'ya 70 milyon dolarlık kontrat
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Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği MilwaukeeBucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li oyun kurucuBledsoe ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Bledsoe'nun 4 yıllık sözleşme karşılığında 70 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

Los Angeles Clippers ve Phoenix Suns'ta oynadıktan sonra 2017'de Bucks'a transfer olan Bledsoe, NBA kariyerinde şu ana kadar 14 sayı, 4,8 asist, 3,9 ribaunt ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladı.

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