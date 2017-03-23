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23.03.2017 - 11:31 | | İSTANBUL (AA)

Buffon 1000. maçına çıkıyor!

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, G Grubu'nda yarın konuk edecekleri Arnavutluk karşısında profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Buffon 1000. maçına çıkıyor!
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Finlandiya'yı ağırlayacak. Karşılaşma, TV 8'den canlı yayınlanacak. Grupta TSİ 22.45'te oynanacak diğer maçlarda ise Hırvatistan ile Ukrayna ve Kosova ile İzlanda karşılaşacak.

Buffon 1000. maçına çıkıyor

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, G Grubu'nda yarın konuk edecekleri Arnavutluk karşısında profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Juventus'ta 612, Parma'da 220 defa forma giyen 39 yaşındaki file bekçisi, Arnavutluk önünde şans verilmesi halinde İtalya Milli Takımı'nın kalesini 168. kez koruyarak kariyerindeki 1000. maça çıkmış olacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu:

20.00 Gürcistan-Sırbistan
22.45 Avusturya-Moldova
22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

G Grubu:

22.45 İtalya-Arnavutluk
22.45 Liechtenstein-Makedonya
22.45 İspanya-İsrail

I Grubu:

20.00 Türkiye-Finlandiya
22.45 Hırvatistan-Ukrayna
22.45 Kosova-İzlanda

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