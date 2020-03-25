Buffon'dan flaş karar! 2021 için...

İtalya futbolunun efsaneleşen kalecisi Gianluigi Buffon, kariyeriyle alakalı flaş bir karar aldı. Tuttosport'ta yer alan haberde; Buffon'un bir yıl daha futbola devam etmek istediği aktarıldı. 42 yaşında olan tecrübeli eldivenin; EURO 2020'nin 2021'e kalması nedeniyle böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Kariyerini büyük bir turnuvayla noktalamak isteyen Buffon'un 2018 Dünya Kupası'ndan Avrupa Futbol Şampiyonasını da mutlaka görmek istediği dile getirildi.

Bu nedenle Buffon'un Juventus'la 1 yıl daha sözleşme yapmak için görüştüğü ve şartlarda kolaylıklar sağlayacağı ifade edildi.