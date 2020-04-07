Buındesliga ve Premier Lig ekipleri Cengiz Ünder'i takibe aldı!

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Corriere della Sera'da yer alan habere göre, Bundesliga ve Premier Lig ekipleri Cengiz Ünder'i yakın takibe aldı. Geçtiğimiz günlerde Everton kulübüne yakın olan liverpoolecho adlı internet sitesi, mavi beyazlı kulübün menajeri Carlo Ancelotti'nin Cengiz Ünder'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığını iddia etmişti.

Roma'nın Medipol Başakşehir'den 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in güncel değeri Transfermarkt'a göre 30 milyon euro...

Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum, yıldız oyuncu olmam için daha çok çalışmam lazım ama bir gün yıldız olacağım. Hava toplarında zayıfım, biraz korkak çıkıyorum, kendimi her anlamda daha da fazla geliştirmem gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 20 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist katkısı yapamadı.