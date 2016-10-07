Bülent Korkmaz: "Emre Mor 50 milyon euro olur"

A Milli Takımımızın, dün akşam oynadığı Ukrayna maçına değinen Bülent Korkmaz, “ Artık futbolu konuşmamız lazım. Basın toplantısında gazetecilerin olayı yönlendirmesi lazım, bunu göremedim. Maça dönecek olursak; Ukranya’da bizim gibi zor bir süreçten geçiyor. Dün akşam takım oyunu oynadılar. Milli Takımımız ise bireysel yeteneklerle sonuca gitmeye çalıştı. Oyun her iki takım içinde çok gitti geldi. 2-2’den sonra Ukrayna skoru korumaya çalıştı ve istediğini aldı. Şunu söyleyebilirim; İzlanda bizi yenerse grupta kopma olacaktır. Ömer Toprak’ın dönmesine sevindim. Oyuncunun orijinalinin stoper olması avantaj. Penaltı pozisyonunda hata yaptı. Bende birkaç kez yaptırdım o penaltıları” dedi.

EMRE MOR 2-3 YILDA DEĞERİNİ 50 MİLYON EURO'YA ÇIKARTIR

Dünya basınında geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Emre Mor hakkında da açıklamalarda bulunan Korkmaz, “ Emre Mor genç oyuncu hata yapabilir. Bu hatalar ona tecrübe kazandıracaktır. Ben küçük şeylere pek takılmıyorum. Emre Mor, Milli Takıma yaklaşık 10 yıl üst düzey hizmet edebilecek bir oyuncu. Hata yaptıktan sonra ona doğruyu göstermek lazım. Almanya’da olmasıda bu konuda bir avantaj. Emre, kısa boylu hızlı ve topla birlikte kaleye gidebilen bir oyuncu, futbola bakış açısını değiştirirse 2-3 yıla değeri 50 milyon euro üzerinde olacaktır. Dünya futbolunda, rakibini geçerek kaleye giden oyuncu sayısı azaldı. Neymar’ı buna örnek verebiliriz. Emre tarzında oyuncular Dünya futbolunda fark yaratır. Iniesta ve Arda’yı buna örnek verebiliriz” diye konuştu.

ARDA'NIN ÇAĞRILACAĞI KONUSUNDA İYİMSERİM

Arda Turan, Milli Takıma geri dönebilir mi ? Sorusuna ise; deneyimli teknik adam, “ Hırvatistan maçından önceki basın toplantısında bütün oklar Arda’ya gitti. Bu toplantıda yapılması gereken konuşma, o zaman yapılmalıydı. Hırvatistan maçı öncesi, Mehmet Demirkol sadece doğru soru sordu. Şu anda, ben olaya olumlu bakıyorum. Herkesin doğru yolu bulacağını düşünüyorum. Ben bir sonraki aday kadroya çağrılacağı konusunda iyimserim” ifadelerini kullandı.

BANA YAPILANLAR DOĞRU DEĞİLDİ

Uğur Meleke’nin önceki gün gündeme taşıdığı, “Bülent Korkmaz oyunculuğu döneminde zor günler yaşadı ve her dönem satış listesindeydi” konuşması üzerine Korkmaz, “Bana o dönemde yapılanları doğru bulmuyorum. Ama ben bunların üstesinden geldim. Biz bulunduğumuz ortamda kişilere göre değil, kurumlara göre hareket ederiz.Biz altyapıdan gelen oyuncular, Ay-Yıldızlı formanın ve Galatasaray formasının ne olduğunu biliriz. Gerçek karakterler ve profesyoneller kötü durumda ortaya çıkar” açıklamasında bulundu.

BRUMA KENDİNİ AVRUPA MAÇLARINDA KANITLAMALI

“Gerçek Bruma’yı Avrupa’da göreceğiz. Bruma’nın sorunu sakatlıktı ve sakatlıktan sonra İspanya’ ya gitti ve üstüne koyar ak geldi. Bruma Galatasaray için kazanç ama bu burada kalmamalı. Ben Türkiye dışında, geçek Bruma’yı Avrupa’da izleriz diye düşünüyorum" dedi. (Ajansspor)