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26.06.2020 - 23:44 |

Bülent Korkmaz'dan Vida tepkisi!

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maç sonu hakeme tepki gösterdi.

Bülent Korkmaz'dan Vida tepkisi!
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"Vida'nın pozisyonu da kırmızı kartmış"
11'e 11 oynarken oyun tamamen istediğimiz gibiydi. Öne geçecek pozisyonu kaçırdıktan sonra 10 kişi kaldık. Beşiktaş'a karşı eksik kalırsanız kazanma şansınız zora giriyor. Biz 10 kişi kaldık ama bana söylenen, Domagoj Vida'nın pozisyonu da kırmızı kartmış. Yorumcular değerlendirecektir

Bülent Korkmazdan Vida tepkisi

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