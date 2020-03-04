Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun yÃ¶netiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda futbolcular, koÅŸunun ardÄ±ndan dayanÄ±klÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam eden idman, Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

Uygun, antrenman Ã¶ncesi gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±m halinde maÃ§a en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanmaya devam ettiklerini ifade etti. Hafta sonu kazanmanÄ±n verdiÄŸi mutluluÄŸun takÄ±ma sirayet ettiÄŸini dile getiren Uygun, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Tek Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼z sakatlarÄ±n Ã§okluÄŸu. TakÄ±mÄ±n ana iskeletini kurduÄŸumuz Lopes, Zakarya, Kibong gibi futbolcularÄ±mÄ±z sakat, Oscar'Ä±n kolunda aldÄ±ÄŸÄ± darbeye baÄŸlÄ± aÄŸrÄ± ve ÅŸiÅŸme var. Bunlar tabii bizim iÃ§in Ã¶nemli eksiklikler. Ama futbolcu kardeÅŸlerimizle bulunduÄŸumuz konum itibarÄ±yla her maÃ§ bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Kazanma adÄ±na sahada mÃ¼cadele eden, futbolun bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zelliklerini yansÄ±tan, rakibin kim olduÄŸu deÄŸil bizim neler yapabildiÄŸimize bakan bir oyun anlayÄ±ÅŸÄ±yla, Denizlispor camiasÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde sahada olacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah kazanan taraf biz oluruz."

Uygun, FenerbahÃ§e'nin durumuna iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine ise kendileri iÃ§in rakiplerinin durumundan Ã§ok kendi durumlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.

NijeryalÄ± futbolcu Ogenyi Onazi da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada zorlu bir maÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "DÃ¼n maÃ§larÄ±nÄ± seyrettim Trabzon'a karÅŸÄ±. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bizim orada puan alma, maÃ§Ä± kazanabilme ihtimalimiz de var. Yani ne kadar bÃ¼yÃ¼k olurlarsa olsunlar biz de Denizlispor'uz. Biz zaten sezon sonuna kadar da hiÃ§ puan bÄ±rakmak istemiyoruz artÄ±k. Hedeflerimizi tutturabilmek iÃ§in elimizden gelen her ÅŸeyi yapmamÄ±z lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

Onazi, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisini iyi hissettiÄŸini aktararak, "YÃ¼zde 110'umu vermek Ã¼zere sahaya Ã§Ä±kmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Olcay Åžahan ise uzun zamandÄ±r galip gelemediklerini hatÄ±rlatarak, "TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¼zel bir galibiyet aldÄ±k ve bunu da devam ettirmek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun fark etmez, ÅŸu an FenerbahÃ§e. Oradan da Ã¼Ã§ puan almaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah taraftarlarÄ±mÄ±zÄ± Ä°stanbul'da mutlu ederiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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