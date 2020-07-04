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04.07.2020 - 00:32 |

Bülent Uygun: "Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktÄ±r"

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'ne 1-0 maÄŸlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, kÃ¼mede kalacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Bülent Uygun: "Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktÄ±r"
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SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'ne 1-0 maÄŸlup olan Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun, kÃ¼mede kalacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â 

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Uygun, alÄ±nan maÄŸlubiyet nedeniyle Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± belirtti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya 3 puan hedefiyle Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Uygun, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 

"Kazanmak istiyorduk. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ok zor bir maÃ§Ä±n bizi beklediÄŸini biliyorduk. Rakibin gÃ¼Ã§lÃ¼ ve golcÃ¼ oyunculara sahip olduÄŸunu da biliyorduk. Ona gÃ¶re sistemimizi deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yÃ¶nelik bir oyun mantalitesine karÅŸÄ±, yediÄŸimiz bir golle maalesef maÄŸlup olduk. Oyun iÃ§erisinde sistemler deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Skor anlamÄ±nda istediÄŸimizi alamadÄ±k. Denizlispor iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Taraftarlar olduÄŸunda takÄ±mlar daha Ã¶zverili ve istekli oynuyor. TaraftarlarÄ±n yokluÄŸunu hissediyoruz. Telafisi iÃ§in kalan maÃ§larda elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Allah'Ä±n izniyle Denizlispor'umuz bu ligde kalacaktÄ±r."

BÃ¼lent Uygun: Denizlisporumuz bu ligde kalacaktÄ±r

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