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HaberlerDenizlispor Haberleri Bülent Uygun: "Hakem Mete Kalkavan'ın koşacak hali yoktu"
20.06.2020 - 23:24 |

Bülent Uygun: "Hakem Mete Kalkavan'ın koşacak hali yoktu"

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Bülent Uygun: "Hakem Mete Kalkavan'ın koşacak hali yoktu"
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Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun maç sonu açıklamalarda bulundu

"Beşiktaş'ı tebrik ederim. Beşiktaş belki de bu sezon en güzel gollerini attı. Sağ olsun Mete Kalkavan da bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Pozisyonları uzaktan izledi, koşacak hali yoktu. Son zamanlarda gördüğüm en kötü hakem yönetimi.

Bülent Uygun: Hakem Mete Kalkavanın koşacak hali yoktu

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