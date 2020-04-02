SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle idmanlarÄ± bir kez daha ertelediklerini ve takÄ±mÄ±n 6 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ toplanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Millet olarak virÃ¼se karÅŸÄ± maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maÃ§Ä± kazanmak iÃ§in herkes fedakarlÄ±k yapÄ±yor. Bizler bu maÃ§Ä± kazanacaÄŸÄ±z" dedi. FutbolcularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in idmanlarÄ± bir kez daha ertelediklerini anlatan Uygun, "Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã§ok Ã¶nemli. GerekmedikÃ§e kimse evlerinden Ã§Ä±kmasÄ±n. Mesela ben kendimi tesislere kapattÄ±m. Hem antrenmanlarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum hem kitap okuyarak bu sÃ¼reci deÄŸerlendiriyorum" diye konuÅŸtu.

Futbolculara verdikleri programlar doÄŸrultusunda evlerinde antrenman yapmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Uygun, "TÃ¼rkiye'de de herkes bu ÅŸekilde futbolcularÄ±n formda kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu doÄŸru deÄŸil. Formda kalmazlar. Aksine her geÃ§en gÃ¼n formlarÄ±ndan kayÄ±p yaÅŸarlar. VerdiÄŸimiz antrenmanlarÄ±n Ã§ok fazla futbola yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma metodu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim. Bir sporcu sadece aktif dinlenme dediÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapmÄ±ÅŸ oluyor. Bundan dolayÄ± futbolcularÄ±n Ã§ok fazla formunu koruduÄŸu sÃ¶ylenemez. Bunun iÃ§in en az 21 gÃ¼ne ihtiyaÃ§ olacak. Bu aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatmak zorunda kalacaÄŸÄ±z" cÃ¼mlelerini kurdu.

"ORTAK YOLU BULMALIYIZ"

FutbolcularÄ±n bu sÃ¼recin ardÄ±ndan adale sakatlÄ±klarÄ± yaÅŸayabileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekleyen BÃ¼lent Uygun, "OyuncularÄ± ne kadar evde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rlarsa Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar, diyelim ki haftaya baÅŸlÄ±yoruz; futbolcularÄ±mÄ±z mÃ¼sabaka oynayamaz. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu bu sÃ¼reci doÄŸru yÃ¶netmek ve planlamak zorunda. Telekonferans yÃ¶netimiyle teknik adamlarla yapÄ±lacak toplantÄ±larla ortak yolu bulmak durumundayÄ±z. Bu konuyu ortak planlamamÄ±z gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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