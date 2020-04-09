Bülent Uygun: "Sneijder Galatasaray teknik direktörü olmak istiyor"

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Al Gharafa'da birlikte çalıştığı teknik direktör Bülent Uygun, Hollandalı yıldızla yapmış olduğu görüşmeyi anlattı.

Ajansspor'a konuşan Bülent Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Rodallega'nın Boca Juniors ile ilgili transfer açıklaması hakkında konuşan Bülent Uygun, "Olsa, yapsa, vs. söylemlerle bu işler olmuyor. Rodallega şu anda Denizlispor'un oyuncusudur. Rodallega ligler başladığında takımına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

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