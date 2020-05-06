Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak
06.05.2020 - 17:19 | | İSTANBUL (AA)

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolda ertelenen 1. lig karşılaşmaları, haziranda başlayacak.

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak
ABONE OL

Ülke basınına açıklamada bulunan Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, birinci lig karşılaşmalarını 5 veya 12 Haziran'da başlatmayı planladıklarını ve müsabakaların seyircisiz oynanacağını duyurdu. 

Salgın sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan ve 24 haftası geride kalan ligde bir maç eksiği bulunan Ludogorets, rakipleri Lokomotiv Plovdiv, Levski Sofia ve CSKA Sofia'nın 9 puan önünde zirvede yer alıyor.

Bulgaristan futbolunda birinci lig haziranda başlayacak

 

 

 

 

 

 

  

Aycan Yanaç: Fenerbahçe'yi tutuyorum
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!

Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldık

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı aldık

Bakan Kasapoğlu: Hedeflerimizi büyütme, madalyalarımızı artırma inancımız var

Bakan Kasapoğlu: Hedeflerimizi büyütme, madalyalarımızı artırma inancımız var

Çaykur Rizespor'da corona virüs testleri negatif çıktı

Çaykur Rizespor'da corona virüs testleri negatif çıktı

Sıradaki Haber