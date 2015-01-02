"Bulunduğumuz yeri haketmiyoruz"

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 4-0 yenerek 7 hafta sonra gelip gelmeyi başardıklarını, bu galibiyetin camiayı rahatlattığını belirtti.

Ligde beklentilerin uzağında ve alt sıralarda kaldıklarını ifade eden Ferah, "Kadro kalitesi olarak bakıldığında bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Sezonun ilk yarısında hedeflediğimiz yere ulaşamadık. İlk yarının son maçında Torku Konyaspor ile mücadele edeceğiz. Rakibimizde son haftalarda çok farklı sonuçlar aldı. İki takım içinde zor maç ama seyircimiz önünde çıkacağımız maçta puan kaybına tahammülümüz yok. Torku Konyaspor maçını kazanarak devreye moralli girmek istiyoruz" dedi.

Ferah, sakatlıkları devam eden Murat Duruer, Oboabona ve Irak milli takımında bulunan Ali Adnan'ın Torku Konyaspor mçaında görev yapamayacaklarını kaydetti.

Yeşil-mavili ekibin Torku Konyaspor karşısında Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Giray Kaçar, Viera, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Liban Abdi, Holosko, Deniz Kadah ve Kweuke muhtemel onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.