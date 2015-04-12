Torku Konyaspor'un takım kaptanı Hasan Kabze, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın başına gelen olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, "Bunu yapan kişilerin hemen bulunmasını rica ettik" ifadesini kullandı.

Hasan Kabze, sözlerine şöyle devam etti:

"Buluşmamızın ortak nedeni, asıl sebep, futbol bir gösteridir. Herkesin sevdiği bir spor olayıdır. Bunu bu şekilde bilmelerini istiyoruz. Biz bu görüşmeleri sık sık yapacağız. Tabi bunları yaparken de futbolcular ve takım kaptanları olarak biz kendimize çeki düzen vereceğiz. Bu şekilde konuştuk. Gayet de güzel bir görüşmeydi. İnşallah bunun devamı da gelecek."

Futbolun sadece bir spor olduğunu, gösteri olduğunu herkesin bilmesini istediklerini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Bu, futbolun dışında gelişen bir olay maalesef. Böyle üzücü bir olayın bir daha gerçekleşmemesi için hepimiz hemfikir olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu destekliyor" şeklinde konuştu.



