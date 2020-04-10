Bundesliga 9 Mayıs'ta başlıyor

Almanya'da futbolun yeniden başlayacağı tarih belli oldu. Son olarak 31 Mart'ta toplanan yetkililer burada ülkenin bir ve ikinci lig maçlarını Nisan ayı sonuna erteleme kararı almışlardı.

Lig ve kulüp yöneticileri telekonferans ile bir toplantı daha gerçekleştirdi. Liglerin tekrar başlaması için iki tarih telaffuz edildi: 2 ve 9 Mayıs. İkinci tarihin daha çok öne çıktığı, Bundesliga'nın bu tarihte başlamasının ağırlık kazandığı bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun sorumluluğundaki üçüncü lig için ise 16 Mayıs tarihinin belirlendiği aktarıldı. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalarla liglerin 30 Haziran'a kadar tamamlanması planlanıyor. Ülkenin önde gelen takımları top başı yapmalarının ardından bir haftadır çalışmalarını sürdürüyordu.