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19.05.2017 - 09:56 |

Bundesliga Bajic'in peşinde

Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor'a sadece 500 bin euro karşılığında kazandırdığı Riad Bajic, bu sezonki performansıyla Bundesliga kulüplerinin de gündemine girdi. Yeşil beyazlı kulübün kadrosunda tutmak istediği futbolcuya ciddi teklifler geldiği ifade ediliyor.

Bundesliga Bajic'in peşinde
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Konyaspor'da bu sezon çıktığı 44 resmi maçta 19 gol atan 5 de asist yapan Riad Bajic, Bundesliga kulüplerinin gözdesi haline geldi. Aykut Kocaman'ın sadece 500 bin euro bedelle kadrosuna kattığı futbolcunun Hoffenheim ve Köln tarafından takip edildiği öğrenildi.

Adı Süper Lig'in dev kulüpleriyle de anılmaya başlayan Bosnalı golcünün gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yeşil beyazlı kulübün futbolcunun bonservis bedeli için 5 milyon euro gibi bir rakam belirlediği ifade edildi.

Riad Bajic'İ gelecek sezon da kadroda tutmak isteyen Konyaspor yönetiminin 23 yaşındaki futbolcusu için sadece yüksek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı.

Riad Bajic, 2015-2016 sezonu başında Bosna'nın Zeljeznicar takımından Aykut Kocaman'ın istediği doğrultusunda transfer edilmişti. İki sezon da Konyaspor'la toplam 30 gol atarken 11 asist yaptı. (Yeni şafak)

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