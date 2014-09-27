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27.09.2014 - 02:30 |

Bundesliga 'dur' dedi

Son Dünya Kupası’nda kullanılmasının ardından ulusal futbol liglerinde uygulamasına geçilen ‘kaybolan sprey’, Almanya’da sıkıntı oldu.

Bundesliga 'dur' dedi
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Son Dünya Kupası’nda kullanılmasının ardından ulusal futbol liglerinde uygulamasına geçilen ‘kaybolan sprey’, Almanya’da sıkıntı oldu.

Bundesliga’da kullanılan spreyin incelenmesi için uzmanlara talimat verilirken, hazırlanan rapor maddenin zararlı olduğu sonucunu ortaya koydu. Söz konusu sprey, hormonları tetikleyen ‘paraben’ adlı kimyasal madde içerdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Bunun yanı sıra sprey kutusunun üzerinde yeteri kadar uyarı sembollerinin olmadığı ve içindeki sıvı miktarının Avrupa standartlarına uymadığı tespit edildi. Hakemler spreyin yardımına Almanya’nın yanı sıra Türkiye, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa’da da başvuruyor.

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