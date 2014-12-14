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14.12.2014 - 23:59 |

Bundesliga'da futbol terörü!

Schalke yardımcı antrenörü Hübscher, Köln maçı oynandığı sırada başına gelen cisimle yere yığıldı ve kanlar içinde kaldı.

Bundesliga'da futbol terörü!
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SKORER - ONUR DİNÇER

Bundesliga'da oynanan Schalke-Köln maçı, Almanya'da görmeye alışık olmadığımız görüntülere sahne oldu. Köln'ün rakibini deplasmanda, Veltins Arena'da 2-1 yendiği mücadele, skordan çok Schalke yardımcı antrenörünün kanlar içinde kalmasıyla zihinlere kazındı.

Karşılaşma devam ettiği bir sırada, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roberto Di Matteo'nun yardımcısı Sven Hübscher'in başına, tribünlerden atılan bir Zippo çakmak isabet etti. Bir anda yere yığılan antrenörün başından kanlar akmaya başladı. Mavi-beyazlıların sağlık ekibi derhal olaya müdahale etti.

Alman basını olayı 'skandal' olarak nitelendirirken, Schalke Sportif Direktörü Horst Heldt kızgınlığını gizlemedi. Heldt, "Bu cismi sahaya atanın kimliğinin bir an önce tespit edilmesini istiyoruz. Bilet satış ofisi ve video görüntüleriyle bunu yapabiliriz. Bu tam bir saçmalık çünkü bir insanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Ne yapıp edip suçluyu bulacağız" dedi.

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