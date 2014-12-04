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04.12.2014 - 18:48 | | AA

Bundesliga'da "gol çizgisi teknolojisi" dönemi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) karşılaşmalarında gol çizgisi teknolojisi kullanılmasına karar verildi. 18 Bundesliga takımının oy birliğiyle kabul ettiği teknoloji, 2015-2016 futbol sezonunda kullanılmaya başlanacak.

Bundesliga'da "gol çizgisi teknolojisi" dönemi
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Alman Futbol Federasyonunun (DFB) internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, Frankfurt'ta 18 Bundesliga takımı temsilcileriyle yapılan oylama neticesinde üçte iki oy çokluğuyla gol çizgisi teknolojisi kabul edilerek, teknolojinin kullanımına gelecek sezon başlanacak.

Bundesliga'da teknoloji sayesinde, futbol topunun gol çizgisini geçip geçmediği, kale içerisine yerleştirilen kamerayla tespit edilebilecek.

Gol çizgisi teknolojisi ilk kez 2013 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında da kullanılmıştı.

Bundesligada gol çizgisi teknolojisi dönemi

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