Bundesliga'da holigan alarmı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun 27. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Schalke 04 maçı öncesinde polis yetkilileri güvenlik önlemlerini artıracak.

İki takım arasında yapılan son maçlarda olaylar yaşanması ve bazı taraftarların yaralanması üzerine Alman polisi, kulüp yetkilileri ile görüşerek, alınacak önlemlerle ilgili önerilerini sundular. Dortmund'da 25 Mart'ta oynanacak maça Schalke 04 taraftarlarının alınıp alınmayacağı konusunun da gündemde olduğu bildirildi. Bild gazetesinin haberine göre, konuk takım taraftarının tamamının maça girmesinin yasaklanması planlanıyor.

Gelsenkirchen Polis sözcüsü Johannes Schaefers, yaptığı açıklamada, "Kulüpler tarafından önerilen düzenleme, açıkçası stat içinde işlerimizi kolaylaştıracak bir adım" dedi. Taşkınlık olmaması durumunda gelecek yıldan itibaren bir grup taraftarın stada girişine izin verileceğini belirten Schaefer, aynı sakinliğin devam etmesi halinde ikinci yıl bu oranın artırılacağını, üçüncü yıldan itibaren de konuk taraftar grubunun, kendilerine ayrılan bölümün tamamında maçı izlemesine müsaade edileceğini ifade etti. Öte yandan Borussia Dortmund Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke de "Böyle önemli bir maç öncesinde ortak düşüncelere sahip olmak önemli" derken, Schalke 04 sözcüsü Thomas Spiegel ise "Biz bir süredir Borussia Dortmund ile uygulamaya öncülük etmek için görüşme halindeydik" açıklamasında bulundu.

Bundesliga'da holiganizme karşı ilk adım, Schalke 04 yönetiminden geldi. Yönetim kurulunun aldığı kararla, maçlarda taşkınlık yaptığı belirlenen 498 taraftara 2019 yılına kadar stadyuma girme yasağı getirildi.