Bundesliga'da ikinci yarı başlıyor!

Ligde 50. sezonun ikinci yarısı, 24 Ocak Cuma günü Borussia Mönchengladbach ve lig şampiyonu Bayern Münih arasında yapılacak maçla start alacak.

Bundesliga'da 44 puanla lider durumunda bulunan Bayern Münih, Borussia Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, 33 puanla üçüncü sırada yer alan Borussia Mönchengladbach'ı yenip, 41 olan yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

Bayern Münih, bu sezon sahasında mağlubiyeti bulunmayan Borussia Mönchengladbach'ı ilk yarıda sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Devre arası hazırlık dönemindeki son karşılaşmada Avusturya'nın Salzburg takımına 3-0 yenilen Bayern Münih'in, Borussia Mönchengladbach karşısında nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor.

Ayrıca ikinci yarının ilk haftasında tüm gözler, Hannover 96'nın yeni teknik direktörü Tayfun Korkut'a çevrilecek. İlk kez Bundesliga'da bir takımı çalıştıracak Türk teknik adam, ilk sınavını deplasmanda VfL Wolfsburg ile yapılacak Aşağı Saksonya derbisinde verecek.

Hamburg'u 1977-1978 sezonunda çalıştıran Özcan Arkoç'tan sonra Bundesliga'da ikinci Türk teknik direktör olan Korkut'un yanı sıra, Bayern Münih'te Pep Guardiola, Bayer Leverkusen'de Sami Hyypiae, Borussia Mönchengladbach'ta Lucien Fevre, Hertha Berlin'de Jos Luhukay, Hamburg'da Bert van Marwijk ve Nürnberg Gertjan Verbeek olmak üzere ligde toplam 7 yabancı teknik direktör görev yapıyor.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda puan alamayan ve ligde 18 puanla 13. sırada yer alan Hannover 96, Wolfsburg'tan puanla dönmek istiyor.

Ömer Toprak eski takımına karşı oynayacak

Ligde 37 puanla ikinci sırada yer alan Bayer Leverkusen, 14 puanla 16. sırada yer alan Freiburg'a konuk olacak.

Freiburg-Bayer Leverkusen karşılaşamasında Freiburg'da yetişen milli futbolcu Ömer Toprak, eski takımına karşı forma giyecek. Bayer Leverkusen'in diğer Türk asıllı futbolcusu Emre Can'ın da maçta forma giymesi bekleniyor.

Nuri Şahin'li Borussia Dortmund da Halil Altıntop'lu Augsburg'u konuk edecek.

Ligde oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan ve puan cetvelinde 4. sıraya gerileyen Borussia Dortmund, ligdeki son 5 karşılaşmada yenilmeyerek çıkış yakalayan Augsburg'u ağırlayacak.

Nuri Şahin'li Borussia Dortmund zirve yarışından kopmamak için maçtan galip ayrılmak isterken, Halil Altıntop'lu Augsburg'un hedefi ise son haftalardaki çıkışını ikinci yarıda da sürdürmek.

Dortmund'da sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan'ın ise şubat sonunda takıma dönmesi bekleniyor.

Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Hertha Berlin'de Tolga Ciğerci'nin sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu ve Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Hamburg sahasında Schalke 04 ile karşılaşırken, Mehmet Ekici'nin takımı Werder Bremen ligde 11 puanla 18. ve son sırada bulunan Eintracht Braunschweig'i konuk edecek.