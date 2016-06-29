Bundesliga'da ilk haftanın fikstürü açıklandı

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından açıklanan fikstüre göre, ilk hafta müsabakaları 26 Ağustos'ta başlayacak 2016-2017 sezonunda 34 haftalık maraton, 20 Mayıs 2017'ye kadar sürecek.



Ligde son şampiyon Bayern Münih, sezonun açılış maçında Werder Bremen'i Allianz Arena'da ağırlayacak.



İlk haftada, milli futbolcular Nuri Şahin ve Emre Mor'un takımı Borussia Dortmund sahasında Mainz 05 ile karşılaşırken, Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Bayer Leverkusen ise Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.



Atınç Nukan'ın formasını giydiği ligin yeni takımı Leipzig de Bundesliga'daki ilk karşılaşmasına deplasmanda Hoffenheim karşısında çıkacak.



Yeni sezona İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti yönetiminde başlayacak Bayern Münih, geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund ile 11. ve 28. haftalarda karşılaşacak.



Bundesliga, Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) nedeniyle bu sezon önceki yıllara oranla daha geç başlayacak. Bundesliga'da 16 hafta oynanacak sezonun ilk bölümü, 20-21 Aralık'ta sona erecek.

Sezonun ikinci bölümü ise 20-22 Ocak 2017'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak.



Bundesliga'nın ilk hafta programı şöyle:



Bayern Münih-Werder Bremen

Borussia Dortmund-Mainz 05

Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

Hertha Berlin-Freiburg

Köln-Darmstadt 98

Hamburg-Ingolstadt

Augsburg-Wolfsburg

Hoffenheim-Leipzig

Eintracht Frankfurt-Schalke 04