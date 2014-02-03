Bundesliga'da Tayfun Korkut rüzgârı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, 19. hafta maçında kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-0 mağlup ederek puanını 53'e yükseltti.



Bundesliga'da hafta içi oynanan erteleme maçında Stuttgart'a konuk olan Bavyera temsilcisi, rakibini 2-1 yenerek 3 puanla sahadan ayrıldı. Bu galibiyetle yenilmezlik rekorunu 43 maça çıkaran Josepp Guardiola ve öğrencileri kendi sahasında dün oynadığı maçta Eintracht Frankfurt'u da yenerek bu rekoru 44 maça taşıdı.



Eintracht Frankfurt karşısında maçın baştan sona hakimi olan Bayern Münih'in gollerini, Götze (12. dakika), Ribery (44. dakika), Robben (67. dakika), Dante (69.dakika) ve Mandzukic (89. dakika) kaydetti. Bavyera ekibi evinde oynadığı son 17 Bundesliga maçından da galibiyetle ayrıldı.



- Leverkusen mağlubiyet serisine son verdi

Lider Bayern Münih'in 13 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.



Ligin 16. haftasından bu yana oynadığı son 3 maçtan da puansız ayrılan Bayer Leverkusen, aldığı galibiyetle 3 puanın sahibi olurken, liderle arasındaki puan farkının daha da açılmasını önledi.



- Borussia Dortmund 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı

Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılamayan Borussia Dortmund, konuk olduğu Eintracht Braunschweig karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sonuçla ligde 3. sıraya yükselen Kuzey Ren Vestfalya ekibi ligin üst sıralarından kopmak istemiyor.



- Tayfun Korkut, ikinci resmi maçından da galibiyetle ayrıldı

Bundesliga'da geçen hafta Hannover 96 takımı başında Wolfsburg'a karşı ilk resmi maçına çıkan ve sahadan galip ayrılarak lig kariyerine iyi bir başlangıç yapan Tayfun Korkut ve ekibi, bu hafta konuk ettikleri Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi.



Bu sonuçla Bundesliga'da çıktığı iki resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Türk teknik adam, Hannover 96'yı üst sıralara taşımaya devam etti. Şampiyonlar ligine katılma mücadelesi veren Borussia Mönchengladbach ise aldığı yenilgiyle ligde 5. sıraya gerileyerek 33 puanda kaldı.



Ligde 19. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:

- 19. hafta toplu sonuçlar



Eintracht Braunschweig - Borussia Dormund: 1 - 2

Hoffenheim - Hamburg: 3 - 0

Bayer Leverkusen - Stuttgart: 2 - 1

Schalke 04 - Wolfsburg: 2 - 1

Augsburg - Werder Bremen: 3 - 1

Mainz 05 - Freiburg: 2 - 0

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach: 3 - 1

Hertha Berlin - Nürnberg: 1 - 3

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt: 5 - 0