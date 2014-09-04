Bundesliga'da transfere 283 milyon euro harcandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), transfer için yapılan harcamanın 283 milyon euroyu bulduğu bildirildi.

Bundesliga'da mücadele eden 18 kulüp, 2014-15 sezonu öncesi 144 oyuncu transfer ederken, 168 oyuncuyu da başka kulüplere gönderdi.

Ligde transfer için en fazla harcama yapan takım, 53,2 milyon avroluk harcamayla Borussia Dortmund oldu. Başarılı Alman kulübü, Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandwoski'nin Bayern Münih'e gitmesiyle İtalyan oyuncu Ciro Immobile'yi 18,5 milyon avroya transfer etti, ayrıca Hertha Berlin'den Adrian Romos'un transferi için 9,7 milyon avro, Manchester United'den Shinji Kagawa içinde 8 milyon avro harcadı. Geçen sezon kiralık oynayan Nuri Şahin için de Real Madrid'e 7 milyon ödeyerek bonservisini aldı.

Sezonun en pahalı transferi Bayern Münih'te

Lig şampiyonu Bayern Münih ise flaş transferler gerçekleştirerek yeni oyuncularına toplam 51,5 milyon euro yatırım yaptı.

Serie A Ligi takımlarından Roma'dan Faslı oyuncu Mehdi Benatia'yı 26 milyon euroya transfer eden Bavyera ekibi, bu sezon için ligin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

İspanya Ligi La Liga'dan da 10 milyon euroya yıldız oyuncu Xabi Alonso'yu renklerine bağlayan Bayern Münih, ayrıca Valencia'dan 10 milyon euroya Juan Bernat'ı, Liverpool'den 3 milyon euroya Pepe Reina'yı ve Borussia Mönchengladbach'tan genç yetenek Sinan Kurt'u 2.5 milyon euroya transfer etti.

Bayer Leverkusen'in en pahalı transferi Hakan Çalhanoğlu

Bundesliga'nın 52. sezonuna iki galibiyet alarak iddialı başlayan Bayer Leverkusen, transfer harcamalarında 29,35 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı. Bayer Leverkusen, transfer harcamasının yarısını milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için harcadı. Çalhanoğlu, 14,5 milyon euroyla Bundesiga'nın Benatia ve Immobile'nin ardından en fazla transfer ücreti ödenen futbolcu oldu. Real Madrid'de bonvervisi için 7 milyon euro ödenen Nuri Şahin de en pahalı transfer listesinde ilk 10'da yer alıyor.

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Hamburg da transfer için 26,25 milyon euro harcadı ve ligde transfer için en fazla harcama yapan 4. takım oldu. Transferler için en az harcayan kulüp ise Paderborn oldu. Ligin yeni takımı transfer için toplam 1,5 milyon euro harcadı.

200 milyon euro gelir

Bundesliga ekipleri, 168 oyuncuyu başka takıma göndererek toplam 200,6 milyon euro gelir elde etti. Bayern Münih 4 futbolcuyu göndererek 53.4 milyon euro ile en fazla gelir elde eden takım oldu. Real Madrid'e Alman milli oyuncu Toni Kroos'u 30 milyon euroya, Mario Mandzukic'i de Atletico Madrid'e 22 milyon euroya satan kırmızı-beyazlı ekip, 1 milyon euroya Diego Contento'yu Bordeaux'ya ve 400 bin euroya Alessandro Schöpf'ü Nürnberg'e gönderdi.

Futbolcu satışlarıyla toplam 25,8 euro elde eden Hamburg ise en büyük geliri Hakan Çalhanoğlu'nun satışından elde etti. 18,15 milyon euro transfer geliri elde eden Bayer Leverkusen ise özellikle Emre Can'ın Premier Ligi takımlarından Liverpool'e 12 milyon euroya transfer etmesi dikkati çekti.

Paderborn'un ise transferlerden hiç gelir elde edememesi dikkati çekti.