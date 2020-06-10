Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı
10.06.2020 - 20:44 | |   BERLİN (AA) -

Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) karşılaşmalarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı
ABONE OL

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından yapılan açıklamada, saha kenarında bulunan oyuncular ve teknik ekip ile tribünde oturan kulüp yöneticilerin 1,5 metre sosyal mesafeye uymaları durumunda ağız ve burun bölgesini kapatması gerekmediği belirtildi.

Açıklamada aynı uygulamanın karşılaşmada görev yapan dördüncü hakem için de geçerli olacağı ifade edildi.

Statta çalışanların sayısının da arttırıldığına işaret edilen açıklamada, karşılaşmalarda görev yapan gazetecilerin sayısının 13’ten 26’ya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle DFL tarafından hazırlanan “hijyen ve sağlık tasarısındaki” değişikliklerin Almanya Çalışma Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşları tarafından onaylandığı ve sezonun sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca bu yeni düzenlemenin Alman 2’inci, 3’üncü ve kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağı kaydedildi.

Almanya’da DFL tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması şartıyla 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayının ortasında yeniden başlamasına izin verilmişti.

Erdoğan Yeşilyurt 5 yıl daha Sivasspor'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
  2. Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
    Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
  3. Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak
    Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak
  4. Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
    Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
  5. Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!
    Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor

MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Sıradaki Haber