Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bundesliga'dan rekor gelir
28.01.2014 - 17:31 | | İSTANBUL (AA)

Bundesliga'dan rekor gelir

Almanya Birinci Futbol Ligi, 2013-2014 sezonunda elde ettiği gelirle üst üste 9. kez rekor kırdı.

Bundesliga'dan rekor gelir
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2013-2014 sezonunda 2,17 milyar euro gelirle üst üste 9. kez sürekli büyüme hızı yakalayarak, geçen sezonki gelirine göre bu oranı yüzde 4,4 artırdı.

Bundesliga'da kar rakamı 385.5 milyon euro olarak açıklanırken, bu rakamın tüm zamanların en iyi faaliyet karı olduğu belirtildi. Gider kalemlerinde futbolcular ve teknik direktörler için personel masrafları yüzde 39 oranı stabil kaldı. Bundesliga 2. Lig'de ise 419,4 milyon avro gelir elde edilirken geçen yıla oranla yüzde 9,1 artışla tarihinin en yüksek gelirini elde etti.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Futbol Federasyonu binasında gerçekleştirilen 2014 Bundesliga Raporu'nun sunumunda Alman Futbol Federasyonu (DFL) Genel Müdürü Christian Seifert Bundesliga'nın, konumunu güçlendirecek en iyi yolda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bundesliga özellikle Avrupa'da kıyaslandığında sportif başarıdaki etki, ekonomik alandaki başarıyı da hareketlendirdi. Aynı zamanda bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere medya ile yapılan sözleşmelerle Avrupa'daki futbol ligleri arasında en yüksek gelire sahip olan ikinci lige sahibiz."

Bundesliga'da 1 ve 2. liglerde toplam 36 kulüp ve bunlara bağlı sermaye şirketleri, yine aynı şekilde gelirlerini artırarak toplamda 2,59 milyar avro gelir elde ederken, geçmiş yıllarda olduğu gibi merkezi gelir kaynaklarıyla (reklam,medya, bahis) büyümeye devam edebilecek.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber