Bundesliga'dan rekor gelir

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2013-2014 sezonunda 2,17 milyar euro gelirle üst üste 9. kez sürekli büyüme hızı yakalayarak, geçen sezonki gelirine göre bu oranı yüzde 4,4 artırdı.

Bundesliga'da kar rakamı 385.5 milyon euro olarak açıklanırken, bu rakamın tüm zamanların en iyi faaliyet karı olduğu belirtildi. Gider kalemlerinde futbolcular ve teknik direktörler için personel masrafları yüzde 39 oranı stabil kaldı. Bundesliga 2. Lig'de ise 419,4 milyon avro gelir elde edilirken geçen yıla oranla yüzde 9,1 artışla tarihinin en yüksek gelirini elde etti.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Futbol Federasyonu binasında gerçekleştirilen 2014 Bundesliga Raporu'nun sunumunda Alman Futbol Federasyonu (DFL) Genel Müdürü Christian Seifert Bundesliga'nın, konumunu güçlendirecek en iyi yolda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bundesliga özellikle Avrupa'da kıyaslandığında sportif başarıdaki etki, ekonomik alandaki başarıyı da hareketlendirdi. Aynı zamanda bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere medya ile yapılan sözleşmelerle Avrupa'daki futbol ligleri arasında en yüksek gelire sahip olan ikinci lige sahibiz."

Bundesliga'da 1 ve 2. liglerde toplam 36 kulüp ve bunlara bağlı sermaye şirketleri, yine aynı şekilde gelirlerini artırarak toplamda 2,59 milyar avro gelir elde ederken, geçmiş yıllarda olduğu gibi merkezi gelir kaynaklarıyla (reklam,medya, bahis) büyümeye devam edebilecek.