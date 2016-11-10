Bunjaki: Şok yaratmak istiyoruz

Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, asıl hedeflerinin 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) olduğunu ifade ederek, 2018 Dünya Kupası eleme maçlarında tecrübe kazanmak ve başarabilirlerse bir şok yaratmak istediklerini bildirdi.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Türkiye ile maç yapacak Kosova A Milli Takımı, Kundu Turizm Bölgesindeki Kremlin Palace Otel'de kampa girdi. Kosova takımı, günde tek idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.



Kosova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Bunjaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gruplarındaki dört takımın bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmiş takımlar olduğunu dile getiren Bunjaki, zor bir grupta olduklarını belirtti.



Bunjaki, yaş ortalaması 22 olan takımının, dünyanın en genç futbol ekiplerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Esasında 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hedeflediğimiz için oraya odaklanıyoruz. 2018 Dünya Kupası eleme maçlarında da tecrübe kazanmak ve başarabilirsek bir şok yaratmak istiyoruz." diye konuştu.



"Çekişmeli ve zor bir maç olacak"

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna yeniden çağrılan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'ün ay-yıldızlı ekip için çok değerli ve önemli oyuncular olduğunu belirten Bunjaki, diğer futbolcuların da çok genç ve yetenekli olduğunu ifade etti.



Bunjaki, bu dört oyuncunun Türk Milli Takımı'nın gücünü artıracağının altını çizerek, "Açıkçası çekişmeli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.



Kadrolarında, Türkiye liglerinde forma giyen Alban Meha, Vedat Muric ve Herolind Shala gibi oyuncularının da olduğunu anımsatan Bunjaki, bu futbolcuların Türkiye ligini bilmesinin bilgi açısından kendilerine avantaj olduğunu dile getirdi. Bunjaki, geçen hafta Türkiye'ye gelerek lig maçlarını izlediğini söyledi.



"Vojvoda, Türkiye karşısında sahada olacak"

Albert Bunjaki, maç kadrosunda yer alan Belçika 1. Ligi'nde mücadele eden Royal Excel Mouscron takımında forma giyen sağ bek Mergim Vojvoda için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) "Kosova Milli Takımı'nda oynayabilir" onayını aldıklarını dile getirerek, bu oyuncunun Türkiye karşısında sahada olacağını açıkladı.



Üç oyuncu için daha FIFA'dan onay beklediklerini anlatan Bunjaki, kendi içlerindeki bu durumların çözümlenmesinin ardından daha başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.



Muric: "Kardeşlik kazanacak"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Vedat Muric de bu maç dolayısıyla karışık duygular içerisinde olduğunu belirtti.



"Ülkeler arasındaki kardeşlik ve dostluk açısından çok iyi bir maç olacak." diye konuşan Muric, iyi bir karşılaşma olması temenni etti.



Muric, karşılaşmanın fair play çerçevesinde geçeceğine inandığını vurgulayarak, "İyi olan kazansın demiyorum çünkü kardeşlik kazanacak." diye konuştu.

